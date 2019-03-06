Головний редактор інформаційної служби каналу ICTV та ведуча програми Факти Олена Фроляк потрапила в топ-100 успішних жінок України, складений виданням Новое Время.
Головний редактор інформаційної служби каналу ICTV та ведуча програми Факти Олена Фроляк потрапила в топ-100 успішних жінок України, складений виданням Новое Время.
Фроляк є чотириразовим лауреатом головної національної телепремії Телетріумф.
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Топ-100 успішних жінок України – проект присвячений українкам, які домоглися вражаючих результатів у бізнесі, політиці, суспільному житті та в інших значущих сферах.
У список успішних жінок також потрапили: голова наглядової ради StarLightMedia Олена Пінчук, поетеса Ліна Костенко, перша Леді України Марина Порошенко, співачки Джамала та Тіна Кароль.
З держчиновників і політиків в топ увійшли Юлія Тимошенко, Ірина Луценко і Уляна Супрун.
До слова, щорічний рейтинг найбагатших людей планети за версією журналу Forbes очолив глава компанії Amazon Джефф Безос.