У Москві (Росія) побили маму і брата журналіста і блогера Юрія Дудя.
Про побиття родичів Юрія Дудя повідомив Телеграм-канал Mash.
На Анну Степанівну й Ігоря Олександровича напали ще восени. 62-річна жінка звернулася до правоохоронців, але поліція відмовилася відкривати справу. Однак після втручання прокуратури і додаткової перевірки справу почнуть розслідувати.
Побиття сталося під час спроби викрадення племінника Юрія Дудя.
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Справа в тому, що Ігор розлучається зі своєю дружиною. Пара не може поділити маленького сина.
Вранці Ігор й Анна Степанівна вели хлопчика в садок, коли до них під’їхали два автомобіля, з яких вийшли дружина, батько дружини і троє міцно збитих чоловіків.
Під час нападу хлопчика намагалися викрасти, але його вдалося відбити.
Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік напав на відому українську співачку й учасницю Євробачення 2013 Злату Огнєвіч.
Фото: yurydud