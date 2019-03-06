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У Москві побили маму і брата Юрія Дудя

У Москві (Росія) побили маму і брата журналіста і блогера Юрія Дудя.

У Москві побили маму і брата Юрія Дудя

Про побиття родичів Юрія Дудя повідомив Телеграм-канал Mash.

На Анну Степанівну й Ігоря Олександровича напали ще восени. 62-річна жінка звернулася до правоохоронців, але поліція відмовилася відкривати справу. Однак після втручання прокуратури і додаткової перевірки справу почнуть розслідувати.

Побиття сталося під час спроби викрадення племінника Юрія Дудя.

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Справа в тому, що Ігор розлучається зі своєю дружиною. Пара не може поділити маленького сина.

Вранці Ігор й Анна Степанівна вели хлопчика в садок, коли до них під’їхали два автомобіля, з яких вийшли дружина, батько дружини і троє міцно збитих чоловіків.

Під час нападу хлопчика намагалися викрасти, але його вдалося відбити.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік напав на відому українську співачку й учасницю Євробачення 2013 Злату Огнєвіч.

Фото: yurydud

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