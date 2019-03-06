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Зламало остаточно! Перед смертю Кіт Флінт благав дружину повернутися

За декілька днів до суїциду вокаліст The Prodigy Кіт Флінт благав дружину повернутися до нього, але вона не погодилася.

Зламало остаточно! Перед смертю Кіт Флінт благав дружину повернутися

На думку друзів музиканта, саме відмова дружини і зламала Кіта Флінта остаточно.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на друзів музиканта.

– Кіт завжди сподівався, що вони впораються з цим, і він дзвонив їй по телефону, благаючи її. Але вона не передумала і наполягала на продажі будинку. Це зламало Кіта. Маюмі не винна, але здається, що Кіт не думав, що зможе продовжувати жити без неї, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Рок, рейв і танці: біографія соліста The Prodigy Кіта Флінта

Нагадаємо, що 4 березня помер Кіт Флінт, йому було 50 років. Гурт The Prodigy скасовує всі майбутні концерти через його смерть.

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