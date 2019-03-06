За декілька днів до суїциду вокаліст The Prodigy Кіт Флінт благав дружину повернутися до нього, але вона не погодилася.

На думку друзів музиканта, саме відмова дружини і зламала Кіта Флінта остаточно.

Про це повідомляє The Sun з посиланням на друзів музиканта.

– Кіт завжди сподівався, що вони впораються з цим, і він дзвонив їй по телефону, благаючи її. Але вона не передумала і наполягала на продажі будинку. Це зламало Кіта. Маюмі не винна, але здається, що Кіт не думав, що зможе продовжувати жити без неї, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 4 березня помер Кіт Флінт, йому було 50 років. Гурт The Prodigy скасовує всі майбутні концерти через його смерть.