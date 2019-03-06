За декілька днів до суїциду вокаліст The Prodigy Кіт Флінт благав дружину повернутися до нього, але вона не погодилася.
На думку друзів музиканта, саме відмова дружини і зламала Кіта Флінта остаточно.
Про це повідомляє The Sun з посиланням на друзів музиканта.
– Кіт завжди сподівався, що вони впораються з цим, і він дзвонив їй по телефону, благаючи її. Але вона не передумала і наполягала на продажі будинку. Це зламало Кіта. Маюмі не винна, але здається, що Кіт не думав, що зможе продовжувати жити без неї, – йдеться у повідомленні.
Читайте: Рок, рейв і танці: біографія соліста The Prodigy Кіта Флінта
Нагадаємо, що 4 березня помер Кіт Флінт, йому було 50 років. Гурт The Prodigy скасовує всі майбутні концерти через його смерть.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+