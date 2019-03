Співачка Тамара Тодевска стала представником Північної Македонії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Північної Македонії на Євробаченні 2019 стане співачка Тамара Тодевска.

Конкурсну пісню представлять 8 березня після випуску новин на македонському телебаченні.

Біографія Тамари Тодевскої

Тамара Тодевска народилася 1 червня 1985 року в Скоп’є. Її батько професор музичної академії, а мати оперна співачка. До слова, сестра Тамари Тіяна Тодевска-Дапчевіч теж співачка.

Першу пісню Гра луда (Божевільні гри. – Ред.) співачка виконала в дуеті зі своєю сестрою у 1997 році.

Музична кар’єра Тамари почалася у 2003 році на фестивалі в Чорногорії Suncane Skale, на якому вона посіла друге місце.

У 2005 році вийшов її перший альбом під назвою Сіно (Синій. – Ред.). У 2007 Тамара вирушила підкорювати національний відбір на Євробачення з піснею Кажи кој си ти (Скажи мені, хто ти. – Ред.), але посіла друге місце.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

У 2008 Тамара знову намагається пробитися на Євробачення, але вже з разом з Раді Врчаковскі й Адріаном Гаджі. Вони виконали пісню Let me love you, яка здобула перемогу. Однак на міжнародному конкурсі тріо вдалося зайняти 10 місце у півфіналі. Однак через зайняту позицію учасники не були кваліфіковані до фіналу – в фіналі замість них взяла участь Шарлотта Переллі, яка посіла 30 місце.

Також у 2014 році Тамара виступила в якості бек-вокалістки у своєї сестри Тіяни, яка представляла Македонію.

25 січня оголосили, що Тамара представить Північну Македонію на Євробаченні 2019. Співачка повідомила, що композиція буде називатися Proud, а прем’єра відбудеться 8 березень.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Ізраїлі призупинили продаж квитків на Євробачення 2019.

Фото: tamaratodevska