PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Північну Македонію на Євробаченні 2019 представить Тамара Тодевска

Співачка Тамара Тодевска стала представником Північної Македонії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Північну Македонію на Євробаченні 2019 представить Тамара Тодевска

Представником від Північної Македонії на Євробаченні 2019 стане співачка Тамара Тодевска.

Конкурсну пісню представлять 8 березня після випуску новин на македонському телебаченні.

Біографія Тамари Тодевскої

Тамара Тодевска народилася 1 червня 1985 року в Скоп’є. Її батько професор музичної академії, а мати оперна співачка. До слова, сестра Тамари Тіяна Тодевска-Дапчевіч теж співачка.

Першу пісню Гра луда (Божевільні гри. – Ред.) співачка виконала в дуеті зі своєю сестрою у 1997 році.

Музична кар’єра Тамари почалася у 2003 році на фестивалі в Чорногорії Suncane Skale, на якому вона посіла друге місце.

У 2005 році вийшов її перший альбом під назвою Сіно (Синій. – Ред.). У 2007 Тамара вирушила підкорювати національний відбір на Євробачення з піснею Кажи кој си ти (Скажи мені, хто ти. – Ред.), але посіла друге місце.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

У 2008 Тамара знову намагається пробитися на Євробачення, але вже з разом з Раді Врчаковскі й Адріаном Гаджі. Вони виконали пісню Let me love you, яка здобула перемогу. Однак на міжнародному конкурсі тріо вдалося зайняти 10 місце у півфіналі. Однак через зайняту позицію учасники не були кваліфіковані до фіналу – в фіналі замість них взяла участь Шарлотта Переллі, яка посіла 30 місце.

Також у 2014 році Тамара виступила в якості бек-вокалістки у своєї сестри Тіяни, яка представляла Македонію.

25 січня оголосили, що Тамара представить Північну Македонію на Євробаченні 2019. Співачка повідомила, що композиція буде називатися Proud, а прем’єра відбудеться 8 березень.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Ізраїлі призупинили продаж квитків на Євробачення 2019.

Фотоtamaratodevska

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка