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Главу кінокомпанії Warner Brothers звинуватили в сексуальних домаганнях

Главу кіностудії Кевіна Цудзіхари анонімно звинуватили в сексуальних домаганнях. Зокрема, в тому, що він пропонував ролі у фільмах актрисі Шарлотті Кірк за стосунки з ним.

Главу кінокомпанії Warner Brothers звинуватили в сексуальних домаганнях

Главу кіностудії Кевіна Цудзіхари анонімно звинуватили в сексуальних домаганнях. Зокрема, в тому, що він пропонував ролі у фільмах актрисі Шарлотті Кірк за стосунки з ним, пише Hollywood Reporter.

За інформацією видання, Цудзіхара спілкувався з керівниками кінокомпанії від імені Кірк і домовлявся про прослуховування на ролі у фільмах Warner Brothers.

Також у мережі з’явилось листування, яке вони вели у 2013 році, яке підтверджує їхні зустрічі та сексуальні стосунки.

У повідомленнях йдеться, що Кірк неодноразово просила Цудзіхару познайомити її з людьми, які допоможуть в її акторській кар’єрі. Але немає жодних доказів того, що Цудзіхара змушував або просив кого-небудь у Warner Brothers знімати її в кіно.

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Актриса зіграла ролі у фільмі В активному пошуку і 8 подруг Оушена, обидва фільми належать Warner Brothers.

Адвокат Цудзіхару заявив, що його клієнт не брав участі в наймі Кірк.

Актриса заперечує будь-які домагання з боку Кевіна Цудзіхари, і у неї немає претензій до нього.

Компанія WarnerMedia, що володіє кіностудією Warner Brothers, почала розслідування через цей інцидент.

Раніше американського актора Моргана Фрімена звинуватили в неналежній поведінці і сексуальних домаганнях.

Фото: Kirk McKoy/Los Angeles Times

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