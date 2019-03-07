Співачка Джанет Девлін представлятиме Ірландію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.
Джанет Девлін представлятиме Ірландію в цьому році на конкурсі Євробачення 2019 в Ізраїлі.
Відомо, що Ірландія є найуспішнішою країною в конкурсі, яка 7 разів перемагала на Євробаченні.Читайте: Північну Македонію на Євробаченні 2019 представить Тамара Тодевска Іспанію на Євробаченні 2019 представить Miki Мальту на Євробаченні 2019 представить Мікела Пейс
Біографія Джанет Девлін
24-річна Джанет Девлін у 2011 році прослуховувалася на 8 сезоні The X Factor. Зрештою, вона посіла 5 місце в конкурсі, отримавши більшість голосів громадськості за перші чотири тижні голосування.
Її дебютний альбом Hide & Seek було випущено 1 липня 2013 року. Пізніше альбом перевидали під новою назвою Running with Scissors 9 червня 2014 року.
Її останній сингл I Lied to You вийшов у грудні минулого року.
Дівчина також веде свій блог на YouTube, в якому нещодавно розповіла про свій психічний розлад, який змусив її на деякий час перервати роботу над музикою та веденням соціальних медіа.
Раніше Факти ICTV писали про те, що в Ізраїлі призупинили продаж квитків на Євробачення 2019.