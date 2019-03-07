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Помер перший бас-гітарист Queen

Помер учасник легендарного британського гурту Queen Майк Гроуз.

Помер перший бас-гітарист Queen

Рок-гітарист Майк Гроуз, який грав у відомому британського гурту Queen  помер 6 березня. Про це повідомив барабанщик Queen Роджер Тейлор.

Майк Гроуз став першим бас-гітаристом групи Queen, яка почала свою офіційну кар’єру у 1971 році. На той час в гурті уже грав соло-гітарист Брайан Мей і славетний соліст Фредді Мерк’юрі.

– Так печально почути, про смерть мого давнього друга Майка Гроуза, якого я вперше почув у групі The Individuals, коли ми ще були школярами. Він завжди звучав круто. Спочивай з миром, – поділився переживаннями Роджер Тейлор.

Музикант взяв участь у кількох концертах в 1970 році. Причина смерті досі невідома.

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Бас-гітарист приєднався до гурту у 1970 році і пробув у їх складі кілька місяців, попри це встиг зіграти на трьох концертах Queen. Потім він покинув музику і більше ніколи не появлявся на сцені, а до Queen приєднався новий бас-гітарист Джон Дікон.

Нагадаємо, вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт вчинив самогубство після розставання з дружиною, моделлю і діджеєм з Японії Маюмі Каї.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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