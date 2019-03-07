7 березня в прокат виходить новий блокбастер про могутню героїню коміксів Marvel. Факти ICTV вже подивилися стрічку і діляться враженням.

Сюжет

До 8 березня студія Disney/Marvel зробила подарунок не лише фанатам супергеройського кіно, але й усім, хто бореться за рівні права. Капітан Марвел – це 21-й фільм франшизи, але перший, в якому вся увага приділена головній героїні-жінці.

А ще співрежисером стрічки виступила жінка, чого з кінокоміксами Marvel досі не траплялося. І сценарій також написали переважно жінки.

Сюжет Капітана Марвел розповідає про дівчину Верс – бійця елітного міжгалактичного загону раси кріі, якими керує штучний інтелект. Єдину загрозу для кріі становлять скрулли – раса перевертнів, здатних змінювати подобу, видаючи себе за будь-кого побаченого.

В погоні за ворогом загін Верс прибуває на планету С-53, відому нам як Земля. Скрулли шукають тут надзвуковий двигун, що допоможе їм перемогти у війні, а кріі намагаються їх випередити.

Водночас у Верс з’являється власний інтерес, дівчина пригадує, що якимось чином пов’язана з Землею. Усвідомлення свого минулого в якості льотчиці Керол Денверс повинно принести Верс духовну гармонію, а кіновсесвіту Marvel – капітана жіночої статі.

Режисер

Зняла фільм подружня пара Райана Флека і Анни Боден. Вони також виступили співсценаристами. Подружжя вже давненько не випускало повнометражних картин, зосередившись на серіалах. З останніх робіт можна згадати декілька епізодів Мільярдів.

У фільмі Капітан Марвел вони, на жаль, не змогли запропонувати чогось нового, а видали мікс із Людей в чорному, що плавно перетікають у Зоряні війни.

Костюми, локації та окремі сцени легко сплутати з раніше баченими картинами. Навіть рудий кіт Гуся безсоромно схожий на персонажа Людей в чорному, який носив на своїй шиї цілий всесвіт.

Рятує стрічку дотепний гумор, купа фан-сервісу для поціновувачів серії та старомодна, дуже душевна атмосфера, адже дія відбувається у 1995 році.

Актори

Головну роль виконала Брі Ларсон (Конг: Острiв черепа). І не зважаючи на невдалий расистський жарт на прес-конференції, її можна похвалити за гарно виконану роботу.

Дев’ять місяців тренувань дзюдо, боксу і боротьби, закритий костюм без спідниці чи декольте та задиркувата посмішка дозволили Брі створити цілісний образ.

Командира загону та наставника Верс на ім’я Йон-Рогг зіграв Джуд Лоу (Фантастичнi звiрi: Злочини Грiндельвальда). Перед тим, як прийняти рішення, він радився зі своїм товаришем по франшизі про Шерлока Холмса Робертом Дауні-молодшим. Роберт, як досвідчений учасник кіногеройської серії, порадив Джуду прийняти пропозицію і не задумуватися над всією історією Месників, а зосередитися лише на своїй ролі.

Йон-Рогг став одним з небагатьох персонажів, яким автори виділили хоч якесь поле для маневрів, тож Джуд зміг показати на екрані більше ніж одну емоцію.

Але по-справжньому важливим персонажем другого плану став молодий Нік Ф’юрі у виконанні Семюела Л. Джексона. Оскільки сюжет переносить нас на самий початок історії, 70-річного актора омолодили за допомогою комп’ютерної графіки. Вперше в серії подібну технологію використовували протягом усього фільму. Виглядає вражаюче.

Щоб перетягнути увагу аудиторії на себе, Ф’юрі використав заборонений прийом – привласнив кота Гусю. Хоча за це довелося поплатитися втраченим оком.

Враження

Фільм Капітан Марвел вийшов класичним представником супергеройського кіно, що може подарувати глядачам 120 хвилин розваг, останнє камео Стена Лі та дві сцени після титрів, які проллють світло на майбутній фінал Месників.

В той же час, назвати картину оригінальною не можна, бо від решти фільмів серії її відрізняє лише головна героїня.

Саме Керол уособлює основний посил стрічки. Дівчина все життя старалася довести, що вона не гірша за чоловіків. Кров’ю і потом виборювала право займатися улюбленою справою, яка вважалася суто чоловічою. Їй довелося піднятися дуже високо, стати міжгалактичним воїном та врятувати Землю, щоб нарешті отримати можливість нічого й нікому більше не доводити. Все як в житті.

Сюжет: 7/10

Режисер: 7/10

Актори: 8/10

Враження: 8/10

Загальна оцінка: 7,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото та відео: B&H Film Distribution Company