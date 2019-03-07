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Серіал Володар перстнів від Amazon стане приквелом

Серіал Володар перстнів, права на зйомку якого придбала компанія Amazon, стане приквелом.

Серіал Володар перстнів від Amazon стане приквелом

Серіал Володар кілець від компанії Amazon стане приквелом і буде оповідати про Другу Епоху Середзем’я.

Читайте: Рецензия на фильм Капитан Марвел: межгалактическая феминистка

Друга Епоха Середзем’я почалася після вигнання Моргота у Порожнечу Володарем Заходу, тривала 3441 рік і закінчилася смертю Саурона в ході Війни Останнього Союзу.

Нагадаємо, про бажання Amazon зняти фентезі-телесеріал за Володарем перснів стало відомо 5 листопада.

Джерело: Metro

Фото: Dreamstime

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