Українська співачка Оля Полякова випустила новий кліп на пісню Лед тронулся.
Кліп на пісню Лед тронулся з’явився на офіційному каналі співачки. Це четвертий сингл з нового альбому Олі Полякової Королева ночи.
Історія, показана у відео, присвячена дітям.
Як зазначила Полякова на своїй сторінці в Instagram, тільки для них кожен є справжнім королем і королевою, незважаючи на успіх і соціальний статус.
Співачка у кліпі грає саму себе. Вона стане зіркою фігурного катання, а в одному з трюків навіть провалиться під лід.
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Режисером відео є Алан Бадоєв. Це друга робота відомого кліпмейкера для співачки.
Зйомки проходили в Льодовому палаці в Броварах.
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Фото: Оля Полякова