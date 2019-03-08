Українська співачка Оля Полякова випустила новий кліп на пісню Лед тронулся.

Кліп на пісню Лед тронулся з’явився на офіційному каналі співачки. Це четвертий сингл з нового альбому Олі Полякової Королева ночи.

Історія, показана у відео, присвячена дітям.

Як зазначила Полякова на своїй сторінці в Instagram, тільки для них кожен є справжнім королем і королевою, незважаючи на успіх і соціальний статус.

Співачка у кліпі грає саму себе. Вона стане зіркою фігурного катання, а в одному з трюків навіть провалиться під лід.

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Режисером відео є Алан Бадоєв. Це друга робота відомого кліпмейкера для співачки.

Зйомки проходили в Льодовому палаці в Броварах.

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Фото: Оля Полякова