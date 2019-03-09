Головний Холостяк країни Микита Добринін познайомився з учасницями 9 сезону проекту.
Холостяк 9 стартував на телеканалі СТБ. У 1 серії нового сезону проекту головний герой Микита Добринін познайомився з учасницями.
Розу першого враження отримала Елізабет, яка перекинула на себе в лімузині приготовану італійську страву софічіні, але все ж зберегла усмішку, коли вийшла до Холостяка.
На першу вечірку Добринін запросив близьких друзів Славу Камінську і Сергія Чеботаренка.
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На завершення першої вечірки традиційно відбулася Церемонія троянд. Учасницями 9 сезону проекту Холостяк стали: Юлія, Анастасія, Елізабет, Юля, Діна, Ліля, Єлизавета, Аня, Софія, Кароліна, Лілія, Марина, Наташа, Оля, Лера, Даша і Віка.
Нагадаємо, у минулому сезоні шоу Холостяк головним героєм був музикант Рожден Анусі. Тоді за підсумками шоу він обрав Іванку, але в червні стало відомо, що пара розлучилася.