Головний Холостяк країни Микита Добринін познайомився з учасницями 9 сезону проекту.

Холостяк 9 стартував на телеканалі СТБ. У 1 серії нового сезону проекту головний герой Микита Добринін познайомився з учасницями.

Розу першого враження отримала Елізабет, яка перекинула на себе в лімузині приготовану італійську страву софічіні, але все ж зберегла усмішку, коли вийшла до Холостяка.













Холостяк 9. Знайомство Добриніна з дівчатами і перша Церемонія троянд / 3 фотографии

На першу вечірку Добринін запросив близьких друзів Славу Камінську і Сергія Чеботаренка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 8 Мар 2019 в 1:00 PST

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На завершення першої вечірки традиційно відбулася Церемонія троянд. Учасницями 9 сезону проекту Холостяк стали: Юлія, Анастасія, Елізабет, Юля, Діна, Ліля, Єлизавета, Аня, Софія, Кароліна, Лілія, Марина, Наташа, Оля, Лера, Даша і Віка.

Нагадаємо, у минулому сезоні шоу Холостяк головним героєм був музикант Рожден Анусі. Тоді за підсумками шоу він обрав Іванку, але в червні стало відомо, що пара розлучилася.