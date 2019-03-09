PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / ТБ

Холостяк 9. Знайомство Добриніна з дівчатами і перша Церемонія троянд

Головний Холостяк країни Микита Добринін познайомився з учасницями 9 сезону проекту.

Холостяк 9. Знайомство Добриніна з дівчатами і перша Церемонія троянд

Холостяк 9 стартував на телеканалі СТБ. У 1 серії нового сезону проекту головний герой Микита Добринін познайомився з учасницями.

Розу першого враження отримала Елізабет, яка перекинула на себе в лімузині приготовану італійську страву софічіні, але все ж зберегла усмішку, коли вийшла до Холостяка.

  • image
  • image
  • image
Холостяк 9. Знайомство Добриніна з дівчатами і перша Церемонія троянд / 3 фотографии

На першу вечірку Добринін запросив близьких друзів Славу Камінську і Сергія Чеботаренка.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb)

Читайте: Холостяк 9: що відомо про холостяка

На завершення першої вечірки традиційно відбулася Церемонія троянд. Учасницями 9 сезону проекту Холостяк стали: Юлія, Анастасія, Елізабет, Юля, Діна, Ліля, Єлизавета, Аня, Софія, Кароліна, Лілія, Марина, Наташа, Оля, Лера, Даша і Віка.

Нагадаємо, у минулому сезоні шоу Холостяк головним героєм був музикант Рожден Анусі. Тоді за підсумками шоу він обрав Іванку, але в червні стало відомо, що пара розлучилася.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка