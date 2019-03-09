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Лазарєв показав кліп на пісню, з якою представить РФ на Євробаченні

Співак Сергій Лазарєв представив кліп на пісню Scream, з якою поїде від Росії на пісенний конкурс Євробачення у Тель-Авів.

лазарев на евровидении

Співак Сергій Лазарєв представив кліп на пісню Scream, з якою поїде від Росії на пісенний конкурс Євробачення у Тель-Авів.

Кліп опублікований на офіційному YouTube-каналі Лазарєва.

Музику написав грецький композитор Дімітріс Контопулос, слова-американка Шарон Вон.

Читайте: Чи голосуватиме Україна на Євробаченні 2019

Продюсуватиме виступ Лазарєва Філіп Кіркоров.

До слова, в Ізраїлі призупинили продаж квитків на Євробачення 2019.

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