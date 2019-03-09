Біографія Володимира Етуша, який помер у Москві, була багатою на ролі.

Помер Володимир Етуш 9 березня в Москві у віці 96 років.

Творче життя радянського актора було багатим на ролі. Факти ICTV згадують найяскравіші моменти з театрального та кіножиття актора.

Біографія і найкращі ролі Володимира Етуша

Володимир Етуш народився 6 травня 1922 року в Москві. Акторську освіту він здобув у Театральному училищі ім. Б. В. Щукіна, після чого став членом трупи Театру імені Вахтангова.

Першою помітною роллю Етуша став слуга Лаунс у комедії Шекспіра Два веронці.

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Вперше в кіно актор зіграв Сеїда-Алі в картині Михайла Ромма Адмірал Ушаков у 1953 році.

Найбільшу популярність йому принесли фільми Кавказька полонянка і Іван Васильович змінює професію.

Нагадаємо, в США помер Люк Перрі – актор і зірка серіалу Беверлі-Хіллз 90210.

Фото: kino.net