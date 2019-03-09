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Померла 19-річна переможниця конкурсу краси Miss Teenager

6 березня померла 19-річна переможниця Міѕѕ Teenager Universe 2017 з Нідерландів Лотте ван дер Зеє.

Померла 19-річна переможниця конкурсу краси Miss Teenager

Померла 19-річна переможниця Міѕѕ Teenager Universe 2017 з Нідерландів Лотте ван дер Зеє. Інформацію підтвердили родичі дівчини.

Лотте ван дер Зее померла 6 березня, але в ЗМІ дізналися про це тільки через два дні.

Батьки дівчини хотіли поховати дочку без розголосу в ЗМІ.

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Інформацію про смерть вони повідомили тільки шанувальникам Лотти ван дер Зеє.

– Наша перлина пішла від нас у середу, 6 березня, о 22.47. Лотти більше немає з нами. Наші серця розбиті, – йдеться в повідомленні.

Напередодні свого 20-річчя дівчина поїхала на гірськолижний курорт в Австрії. Батьки розповіли, що Лотта ван дер Зеє відчула себе погано.

Медики констатували раптову зупинку серця і екстрено її госпіталізували.

Батькам довелося прийняти складне рішення і відключити дочку від апаратів штучного підтримання життя.

 

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Публикация от LOTTE VAN DER ZEE (@lotte_zee)

Нагадаємо, 3 лютого Кирило Толмацький (Децл) помер від гострої серцевої недостатності.

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