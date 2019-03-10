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Дженніфер Лопес вчетверте виходить заміж

Голлівудська співачка й актриса Дженніфер Лопес оголосила про заручини з 43-річним колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом.

Дженніфер Лопес вчетверте виходить заміж

На своїй сторінці в Instagram Дженніфер Лопес опублікувала фото, на якому видно на руці кільце з величезним діамантом.

Алекс Родрігес опублікував такий же знімок з підписом: Вона сказала: Так!.

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Спортсмен зробив пропозицію під час спільного відпочинку на Багамах.

Пара почала зустрічатися у 2017 році. Для Дженніфер Лопес це буде вже четвертий шлюб, а для Родрігеса – другий.

Раніше Факти ICTV писали, що Леді Гага розлучилася зі своїм нареченим Крістіаном Каріно всього через 4 місяці після оголошення про заручини.

Фото: jlo

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