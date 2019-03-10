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Помер зірка Санта-Барбари Джед Аллан

Помер актор Джед Аллан, який прославився завдяки серіалу Санта-Барбар.

Помер зірка Санта-Барбари Джед Аллан

У США помер актор Джед Аллан, повідомив його друг Ей Мартінес у Facebook.

Найбільше він запам’ятався глядачам завдяки роллю Сісі Кепвелла в телесазі Санта-Барбара.

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Також Джед Аллан знявся в таких успішних серіалах, як Лессі, Дні нашого життя і Беверлі Хіллз, 90210.

Раніше Факти ICTV писали, що у США помер актор і зірка серіалу Беверлі-Хіллз 90210 Люк Перрі. Йому було 52 роки.

Фото: Getty Images

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