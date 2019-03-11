Після того, як країни визначились з представниками на Євробачення 2019, букмекери змінили свою думку щодо переможця.

Новим лідером Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоренс, шанси на перемогу якого становлять 20%. Про це йдеться на сайті Eurovision World.

Раніше першу сходинку займав представник Росії Сергій Лазарєв. Однак, після презентації у минулі вихідні своєї пісні Scream, він опустився на друге місце. Тепер його шанси на перемогу становлять 13%.

Третє місце у прогнозі букмекерів займає шведський виконавець Джон Лундвік з показником у 10%.

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Швейцарія та Італія закривають п’ятірку лідерів з показниками 6% та 4% відповідно.

Нагадаємо, Україна відмовилась від участі в Євробаченні 2019.

Фото: Eurovision World