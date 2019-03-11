Співак Кобі Марімі (Kobi Marimi) стала представником Ізраїлю на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Ізраїлю на Євробаченні 2019 став співак Кобі Марімі (Kobi Marimi) з піснею Home, яку виконавець офіційно випустив 10 березня 2019 року.

Музикант став переможцем в шостому сезоні проекту Ха-Кохав ха-Ба, що дало йому право представити країну на Євробаченні цього року.

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Біографія

Кобі Марімі народився в єврейській сім’ї у місті Рамат-Ган. Служив солдатом в Ізраїльських силах оборони при корпусі ад’ютантів. 27-річний співак закінчив школу професійної акторської майстерності Nissan Nativ. Згодом він отримав відзнаку найбільш перспективного актора, яку вручили на Ізраїльському фестивалі музичного театру.

У 2011 році артист закінчив курси вокалу та мйстерності виконання у школі Muzic. 5 років він працював касиром у кінотеатрі, а потім хостом у барі. Після обрання представником від Ізраїлу, Кобі Марімі став улюбленцем публіки.

Кліп до пісні вийшов 10 березня, його відзняв один з найкращих ізраїльських режисерів Гаєм Сагі. У відеокліпі використали класичні техніки зйомки, котрі виставляють співака у центр кадру для підкреслення унікальності його вокалу.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.