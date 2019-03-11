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Ізраїль на Євробаченні 2019 представить Kobi Marimi

Співак Кобі Марімі (Kobi Marimi) стала представником Ізраїлю на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Ізраїль на Євробаченні 2019 представить Kobi Marimi

Представником від Ізраїлю на Євробаченні 2019 став співак Кобі Марімі (Kobi Marimi) з піснею Home, яку виконавець офіційно випустив 10 березня 2019 року.

Музикант став переможцем в шостому сезоні проекту Ха-Кохав ха-Ба, що дало йому право представити країну на Євробаченні цього року.

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Біографія

Кобі Марімі народився в єврейській сім’ї  у  місті Рамат-Ган. Служив солдатом в Ізраїльських силах оборони при корпусі ад’ютантів. 27-річний співак  закінчив школу професійної акторської майстерності Nissan Nativ. Згодом він отримав відзнаку найбільш перспективного актора, яку вручили на Ізраїльському фестивалі музичного театру.

У 2011 році артист закінчив курси вокалу та мйстерності виконання у школі Muzic. 5 років він працював касиром у кінотеатрі, а потім хостом у барі.  Після обрання представником від Ізраїлу, Кобі Марімі став улюбленцем публіки.

Кліп до пісні вийшов 10 березня, його відзняв один з найкращих ізраїльських режисерів Гаєм Сагі. У відеокліпі використали класичні техніки зйомки, котрі виставляють співака у центр кадру для підкреслення унікальності його вокалу.

Нагадаємо, європейський конкурс Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

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