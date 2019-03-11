За перші вихідні у прокаті супергеройський фільм Капітан Марвел зібрав $455 млн.

Супергеройський фільм Капітан Марвел за перші вихідні у прокаті зібрав $455 млн, зайнявши друге місце після стрічки Месники: Війна Нескінченності, повідомляє Marvel Universe.

У Північній Америці збори склали близько $153 млн за перший вікенд. У світі стрічка принесла $303 млн.

У рейтингу найкращих стартових зборів Капітан Марвел опинився на шостому місці.

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До слова, серіал від Amazon Володар перснів стане приквелом і розповість про Другу Епоху Середзем’я.