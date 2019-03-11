PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Швецію на Євробаченні 2019 представить Джон Лундвік

Співак Джон Лундвік став представником Швеції на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Швецію на Євробаченні 2019 представить Джон Лундвік

Представником від Швеції на Євробаченні 2019 став співак Джон Лундвік з піснею Too Late for Love.

Співак переміг у національному відборі, який проходив у форматі конкурсу Melodifestivalen.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Пісня Швеції на Євробачення 2019: Джон Лундвік – Too Late for Love

Біографія Джона Лундвіка

Свою музичну кар’єру Джон почав в 2010 році, написавши пісню  When You Tell the World You’re Mine для весілля Вікторії, спадкової принцеси Швеції, і Деніела Вестлінга.

Згодом він продовжував писати музику для таких музикантів, як Anton Ewald, Isac Elliot та Sanna Nielsen – представниці Швеції на Євробаченні 2014.

Джон Лундвік вже брав участь у 2018 році у відборі на Євробачення з ліричною баладою My Tur.  З першого півфіналу він потрапив одразу до фіналу, однак там посів третє місце.

Співак став співавтором пісні Bigger Than Us, переможної у нацвідборі Великої Британії. Версія, яку виконує Michael Rice, пролунає на Євробаченні 2019, де і сам автор пісні боротиметься за перемогу.

До слова, букмекери прогнозують Джону Лундвіку третє місце на Євробаченні 2019.

Фото: John Lundvik

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка