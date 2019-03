Співак Джон Лундвік став представником Швеції на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Швеції на Євробаченні 2019 став співак Джон Лундвік з піснею Too Late for Love.

Співак переміг у національному відборі, який проходив у форматі конкурсу Melodifestivalen.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Пісня Швеції на Євробачення 2019: Джон Лундвік – Too Late for Love

Біографія Джона Лундвіка

Свою музичну кар’єру Джон почав в 2010 році, написавши пісню When You Tell the World You’re Mine для весілля Вікторії, спадкової принцеси Швеції, і Деніела Вестлінга.

Згодом він продовжував писати музику для таких музикантів, як Anton Ewald, Isac Elliot та Sanna Nielsen – представниці Швеції на Євробаченні 2014.

Джон Лундвік вже брав участь у 2018 році у відборі на Євробачення з ліричною баладою My Tur. З першого півфіналу він потрапив одразу до фіналу, однак там посів третє місце.

Співак став співавтором пісні Bigger Than Us, переможної у нацвідборі Великої Британії. Версія, яку виконує Michael Rice, пролунає на Євробаченні 2019, де і сам автор пісні боротиметься за перемогу.

До слова, букмекери прогнозують Джону Лундвіку третє місце на Євробаченні 2019.

Фото: John Lundvik