Співачка Зена стала представником Білорусі на пісенному конкурсі Євробачення 2019.
Білорусь на Євробаченні 2019 в Ізраїлі представить співачка Зена з піснею Like It.
16-річна виконавиця з Мінська Зена (Зінаїда Купріянович) у ніч на 8 березня перемогла у фіналі національного відбору, отримавши від журі 69 балів із 70 можливих.
На Євробаченні 2019 у Тель-Авіві Зена виступить у першому півфіналі.
Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019
Пісня Білорусі на Євробачення 2019: Зена – Like It
Автор пісні Like It – Юлія Кірєєва. У роботі над композицією також брав участь продюсер Зени Віктор Дробиш і молодий білоруський аранжувальник Павло Осипенко.
Біографія Зени
Юна вокалістка народилася і виросла у Мінську.
Зені всього 16 років, але її сценічному досвіду можна позаздрити.
У 2013 році вона стала лауреатом дитячої Нової хвилі, в 2017 році – третє місце в реаліті-шоу Нова Фабрика зірок, виступ на Слов’янському базарі.
А в листопаді 2018 року Зена була однією з ведучих дитячого Євробачення на Мінськ-Арені.
Зену продюсує російський композитор Віктор Дробиш – автор хіта Party For Everybody, з яким Бурановские бабушки посіли друге місце на Євробаченні 2012.
До речі, букмекери назвали фаворита Євробачення 2019.
Фото: Зина Куприянович