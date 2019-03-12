Телеканал HBO опублікував трейлер серіалу Чорнобиль, в якому вказана його дата виходу.
Телеканал HBO опублікував в Youtube перший трейлер мінісеріалу Чорнобиль, який розповідає про події в Україні у 1986 році.
Випуск драми запланований на 6 травня.
Серіал розповість про події, які відбувалися після аварії на Чорнобильській АЕС.
Головні ролі у серіалі Чорнобиль зіграли Емілі Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джессі Баклі, Джаред Харріс.
Читайте: Серіал Володар перстнів від Amazon стане приквелом
Режисером виступив Йохан Ренк, який працював над такими популярними серіалами, як Пуститися берега і Ходячі мерці.
До слова, з’явився трейлер останнього сезону популярного серіалу Гра Престолів.
Фото: HBO (Скріншот)
Відео: HBO
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+