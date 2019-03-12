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Чорнобиль – HBO назвав дату виходу серіалу

Телеканал HBO опублікував трейлер серіалу Чорнобиль, в якому вказана його дата виходу.

Серіал Чорнобиль

Телеканал HBO опублікував в Youtube перший трейлер мінісеріалу Чорнобиль, який розповідає про події в Україні у 1986 році.

Випуск драми запланований на 6 травня.

Серіал розповість про події, які відбувалися після аварії на Чорнобильській АЕС.

Головні ролі у серіалі Чорнобиль зіграли Емілі Уотсон, Стеллан Скарсгард, Джессі Баклі, Джаред Харріс.

Читайте: Серіал Володар перстнів від Amazon стане приквелом

Режисером виступив Йохан Ренк, який працював над такими популярними серіалами, як Пуститися берега і Ходячі мерці.

До слова, з’явився трейлер останнього сезону популярного серіалу Гра Престолів.

Фото: HBO (Скріншот)

Відео: HBO

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