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Doom: Annihilation – перший тизер екранізації популярної серії відеоігор

З’явився перший трейлер фільму Doom: Annihilation, який знятий за однойменною серією відеоігор.

Doom: Annihilation

На каналі BD Horror Trailers and Clips в Youtube опублікували перший тизер-трейлер фільму Doom: Annihilation, який знятий за однойменною серією відеоігор.

Стрічка розповість про групу десантників, яка отримує сигнал лиха з Марсу і вирішує відповісти на нього.

По прибуттю на Червону планету вони розуміють, що був відкритий портал в Пекло і тепер планета населена демонами.

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Прем’єра фільму запланована на осінь 2019 року, проте його не показуватимуть в кінотеатрах. Він з’явиться одразу на фізичних носіях і в цифрових сервісах.

До слова, телеканал HBO опублікував перший трейлер серіалу Чорнобиль і назвав його дату виходу.

Фото: BD Horror Trailers and Clips

Відео: BD Horror Trailers and Clips

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