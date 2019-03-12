Студія Disney опублікувала офіційний трейлер фільму Аладдін.
Трейлер фільму з’явився на офіційному каналі Walt Disney Studios на YouTube.
Картину зняв режисер Гай Річі за мотивами однойменного мультфільму, випущеного у 1992 році.
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Джина зіграє Уілл Сміт, Аладдіна Мена Массуд, а принцесу Жасмін Наомі Скотт.
Стрічка вийде у прокат 23 травня 2019 року.
Раніше Факти ICTV писали, що у мережі опублікували трейлер фінального, 8 сезону, Гри Престолів.
Фото: скрішот з відео
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