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Фільм Аладдін від Disney – офіційний трейлер

Студія Disney опублікувала офіційний трейлер фільму Аладдін.

Фільм Аладдін від Disney – офіційний трейлер

Трейлер фільму з’явився на офіційному каналі Walt Disney Studios на YouTube.

Картину зняв режисер Гай Річі за мотивами однойменного мультфільму, випущеного у 1992 році.

Читайте: Far Cry New Dawn – з’явився трейлер до виходу відеогри

Джина зіграє Уілл Сміт, Аладдіна Мена Массуд, а принцесу Жасмін Наомі Скотт.

Стрічка вийде у прокат 23 травня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі опублікували трейлер фінального, 8 сезону, Гри Престолів.

Фото: скрішот з відео

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