Прихильники завжди засипають своїх кумирів подарунками, але деякі з них особливо запам’ятовуються.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.

Співак Alekseev розповів, що його на День народження фани подарували справжню зірку на небі.

Таким самим презентом може похизуватися і співачка Світлана Тарабарова. Вона навіть отримала документи, на яких зазначені координати.

Потап зізнався, що свого часу до нього у гримерку прийшла гола жінка та запропонувала себе, як подарунок.

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Прихильник Джареда Лето подарував своєму кумиру відрізане людське вухо. Артист повісив його на ланцюжок та носив, як прикрасу.

Солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофеєва розповіла про лист, який вразив їх найбільше.

Бабуся написала, що не встигла купити квитки на концерт для своєї онуки. Жінка у листі попросила не квитки, а просто розписатися на листочку.

– Ми запросили жінку разом з онукою до нас за куліси. Подарували їм квитки, плакати, розписались, подарували солодощі. І правду кажучи, кайфували більше ми, ніж вони, – розповіла Надя Дорофеєва.

Раніше Факти ICTV писали, що Дженніфер Лопес оголосила про заручини з 43-річним колишнім бейсболістом Алексом Родрігесом.

Фото: nadyadorofeeva