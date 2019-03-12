Співачка Сара МакТернан представлятиме Ірландію на конкурсі Євробачення 2019.

Сара МакТернан представлятиме Ірландію в цьому році на конкурсі Євробачення 2019 в Ізраїлі.

Пісня Ірландії на Євробачення 2019: Сара МакТернан

Біографія Сари МакТернан

Сара Мактернан (нар. 11 березня 1994 року) – ірландська співачка і автор пісень зі Скаріффа, графство Клер.

Вона посіла третє місце в четвертому сезоні Голосу Ірландії в квітні 2015 року.

На сліпому прослуховуванні вона заспівала Хто ти, і усі чотири судді розвернулися.

Сара має власну групу під назвою The Jeds. Група виступає на весіллях і концертах.

Мактернан грає на традиційній скрипці, гітарі, гавайській гітарі, фортепіано і свистку.

Сара має дочку Міа, яка також любить співати.

Як повідомлялося, букмекери назвали фаворита Євробачення 2019.

Фото: Сара МакТернан