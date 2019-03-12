Співачка Сара МакТернан представлятиме Ірландію на конкурсі Євробачення 2019.
Сара МакТернан представлятиме Ірландію в цьому році на конкурсі Євробачення 2019 в Ізраїлі.
Пісня Ірландії на Євробачення 2019: Сара МакТернан
Біографія Сари МакТернан
Сара Мактернан (нар. 11 березня 1994 року) – ірландська співачка і автор пісень зі Скаріффа, графство Клер.
Вона посіла третє місце в четвертому сезоні Голосу Ірландії в квітні 2015 року.
На сліпому прослуховуванні вона заспівала Хто ти, і усі чотири судді розвернулися.
Сара має власну групу під назвою The Jeds. Група виступає на весіллях і концертах.Читайте: Ізраїль на Євробаченні 2019 представить Kobi Marimi Швецію на Євробаченні 2019 представить Джон Лундвік Північну Македонію на Євробаченні 2019 представить Тамара Тодевска
Мактернан грає на традиційній скрипці, гітарі, гавайській гітарі, фортепіано і свистку.
Сара має дочку Міа, яка також любить співати.
Як повідомлялося, букмекери назвали фаворита Євробачення 2019.
Фото: Сара МакТернан