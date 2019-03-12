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Кардашян показала червоні плями на обличчі від псоріазу

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян показала підписникам червоні плями на щоках і під очима, які утворилися через псоріаз.

кардашьян

Кім Кардашьян показала підписникам червоні плями на щоках і під очима, які утворилися через псоріаз. Зірка опублікувала відео в сторіс свого Instagram.

– Psoriasis face (Обличчя псоріазу – Ред.), – написала вона у відео.

Читайте: Бляшки на обличчі та ногах. Кім Кардашян показала фото боротьби з псоріазом

Раніше зірка вже розповідала про свою хворобу і зазначала, що її шкіра ніколи раніше не була в такому стані.

Нагадаємо, нещодавно Кардашян знялася у прозорій сукні.

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