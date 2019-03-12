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Кіпр на Євробаченні 2019 представить Tamta

Співачка Tamta стала представником Кіпру на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Кипр на Евровидении 2019 представит Tamta

Представником від Кіпру на Євробаченні 2019 стала співачка Tamta з піснею Replay.

Пісня Кіпру на Євробачення 2019: Tamta – Replay

Біографія Tamta

Tamta народилася і виросла в Грузії. Вона переїхала до Греції у віці 21 року і взяла участь в телешоу Super Idol, зайнявши 2-е місце.

Зараз вона є одним з найуспішніших і найвпливовіших артистів в грецькій поп-музичній індустрії, а також вважається однією з найкращих вокалісток і виконавців у Греції.

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Tamta випустила чотири студійні альбоми, 12 синглів і 26 кліпів. Вона отримала безліч нагород і численних номінацій. Протягом багатьох років більшість її синглів займали перші місця в чартах радіо.

Паралельно зі своєю музичною кар’єрою вона знімалася у відомих мюзиклах, завдяки чому була обрана на головну роль і отримала хороші відгуки від театральних критиків і глядачів.

Вона була одним із суддів на шоу талантів X-Factor в Грузії та Греції.

Співачка виступала на численних фестивалях і музичних заходах по всьому світу від Грузії до Австралії.

Раніше букмекери назвали фаворита Євробачення 2019.

Фото: eurovision.tv

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