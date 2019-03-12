Співачка Tamta стала представником Кіпру на пісенному конкурсі Євробачення 2019.
Представником від Кіпру на Євробаченні 2019 стала співачка Tamta з піснею Replay.
Пісня Кіпру на Євробачення 2019: Tamta – Replay
Біографія Tamta
Tamta народилася і виросла в Грузії. Вона переїхала до Греції у віці 21 року і взяла участь в телешоу Super Idol, зайнявши 2-е місце.
Зараз вона є одним з найуспішніших і найвпливовіших артистів в грецькій поп-музичній індустрії, а також вважається однією з найкращих вокалісток і виконавців у Греції.
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Tamta випустила чотири студійні альбоми, 12 синглів і 26 кліпів. Вона отримала безліч нагород і численних номінацій. Протягом багатьох років більшість її синглів займали перші місця в чартах радіо.
Паралельно зі своєю музичною кар’єрою вона знімалася у відомих мюзиклах, завдяки чому була обрана на головну роль і отримала хороші відгуки від театральних критиків і глядачів.
Вона була одним із суддів на шоу талантів X-Factor в Грузії та Греції.
Співачка виступала на численних фестивалях і музичних заходах по всьому світу від Грузії до Австралії.
Раніше букмекери назвали фаворита Євробачення 2019.
Фото: eurovision.tv