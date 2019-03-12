Співачка Tamta стала представником Кіпру на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Кіпру на Євробаченні 2019 стала співачка Tamta з піснею Replay.

Пісня Кіпру на Євробачення 2019: Tamta – Replay

Біографія Tamta

Tamta народилася і виросла в Грузії. Вона переїхала до Греції у віці 21 року і взяла участь в телешоу Super Idol, зайнявши 2-е місце.

Зараз вона є одним з найуспішніших і найвпливовіших артистів в грецькій поп-музичній індустрії, а також вважається однією з найкращих вокалісток і виконавців у Греції.

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Tamta випустила чотири студійні альбоми, 12 синглів і 26 кліпів. Вона отримала безліч нагород і численних номінацій. Протягом багатьох років більшість її синглів займали перші місця в чартах радіо.

Паралельно зі своєю музичною кар’єрою вона знімалася у відомих мюзиклах, завдяки чому була обрана на головну роль і отримала хороші відгуки від театральних критиків і глядачів.

Вона була одним із суддів на шоу талантів X-Factor в Грузії та Греції.

Співачка виступала на численних фестивалях і музичних заходах по всьому світу від Грузії до Австралії.

Раніше букмекери назвали фаворита Євробачення 2019.

Фото: eurovision.tv