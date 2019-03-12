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Євробачення 2019: всі учасники конкурсу та їхні пісні

Факти ICTV зібрали всі пісні учасників першого і другого півфіналів Євробачення 2019.

Євробачення 2019: всі учасники конкурсу та їхні пісні

У 2019 Євробачення приймає Тель-Авіві (Ізраїль). Перший півфінал відбудеться 14 травня, а другий – 16 травня.

Фінал Євробачення 2019 року заплановано на 18 травня.

Читайте: Букмекери назвали нового фаворита Євробачення 2019

10 березня, згідно з правилами конкурсу, для учасників закінчився термін подачі конкурсних пісень.

Учасники першого півфіналу Євробачення 2019

Зала Краль і Гашпер Шантл – Sebi (Словенія)

Zena – Like It (Білорусь)

Lake Malawi – Friend of a Friend (Чехія)

D moll – Heaven (Чорногорія)

Tamta – Replay (Кіпр)

Невена Божович – Kruna (Сербія)

Darude – Look Away (Фінляндія)

Tulia – Fire of Love (Pali się) (Польща)

Йоци Папаі – Az én apám (Угорщина)

Віктор Крон – Storm (Естонія)

Конан Осіріс – Telemóveis (Португалія)

Серхат – Say Na Na Na (Сан-Марино)

Hatari – Hatrið mun sigra (Ісландія)

Ото Немсадзе – Sul tsin iare (Грузія)

Кейт Міллер-Хайдке – Zero Gravity (Австралія)

Еліот – Wake Up (Бельгія)

Кетрін Дуска – Better Love (Греція)

Кобі Марими – Home (Ізраїль)

Білал Хассані – Roi (Франція)

Мікі – La Venda (Іспанія)

Учасники другого півфіналу Євробачення 2019

Luca Hänni – She Got Me (Швейцарія)

John Lundvik – Too Late for Love (Швеція)

Sarah McTernan – 22 (Ірландія)

PAENDA – Limits (Австрія)

Anna Odobescu – Stay (Молдова)

Carousel – That Night (Латвія)

Srbuk – Walking Out (Вірменія)

Ester Peony – On a Sunday (Румунія)

Leonora – Love Is Forever (Данія)

Чингіз – Truth (Азербайджан)

Йоніда Малічі Ktheju tokës (Албанія)

Мікела Паче – Chameleon (Мальта)

Юріюс – Run with the Lions (Литва)

Дункан Лоуренс – Arcade (Нідерланди)

KEiiNO – Spirit in the Sky (Норвегія)

Сергій Лазарєв – Scream (Росія)

Тамара Тодевска – Proud (Північна Македонія)

Роко The – Dream (Хорватія)

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