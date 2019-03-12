Факти ICTV зібрали всі пісні учасників першого і другого півфіналів Євробачення 2019.
У 2019 Євробачення приймає Тель-Авіві (Ізраїль). Перший півфінал відбудеться 14 травня, а другий – 16 травня.
Фінал Євробачення 2019 року заплановано на 18 травня.
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10 березня, згідно з правилами конкурсу, для учасників закінчився термін подачі конкурсних пісень.
Учасники першого півфіналу Євробачення 2019
Зала Краль і Гашпер Шантл – Sebi (Словенія)
Zena – Like It (Білорусь)
Lake Malawi – Friend of a Friend (Чехія)
D moll – Heaven (Чорногорія)
Tamta – Replay (Кіпр)
Невена Божович – Kruna (Сербія)
Darude – Look Away (Фінляндія)
Tulia – Fire of Love (Pali się) (Польща)
Йоци Папаі – Az én apám (Угорщина)
Віктор Крон – Storm (Естонія)
Конан Осіріс – Telemóveis (Португалія)
Серхат – Say Na Na Na (Сан-Марино)
Hatari – Hatrið mun sigra (Ісландія)
Ото Немсадзе – Sul tsin iare (Грузія)
Кейт Міллер-Хайдке – Zero Gravity (Австралія)
Еліот – Wake Up (Бельгія)
Кетрін Дуска – Better Love (Греція)
Кобі Марими – Home (Ізраїль)
Білал Хассані – Roi (Франція)
Мікі – La Venda (Іспанія)
Учасники другого півфіналу Євробачення 2019
Luca Hänni – She Got Me (Швейцарія)
John Lundvik – Too Late for Love (Швеція)
Sarah McTernan – 22 (Ірландія)
PAENDA – Limits (Австрія)
Anna Odobescu – Stay (Молдова)
Carousel – That Night (Латвія)
Srbuk – Walking Out (Вірменія)
Ester Peony – On a Sunday (Румунія)
Leonora – Love Is Forever (Данія)
Чингіз – Truth (Азербайджан)
Йоніда Малічі Ktheju tokës (Албанія)
Мікела Паче – Chameleon (Мальта)
Юріюс – Run with the Lions (Литва)
Дункан Лоуренс – Arcade (Нідерланди)
KEiiNO – Spirit in the Sky (Норвегія)
Сергій Лазарєв – Scream (Росія)
Тамара Тодевска – Proud (Північна Македонія)
Роко The – Dream (Хорватія)
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