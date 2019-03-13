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ФБР заарештувало зірку Відчайдушних домогосподарок

У США в рамках розслідування через корупцію в освітній сфері затримали актрису Фелісіті Хаффман, яка зіграла роль Лінетт Скаво в серіалі Відчайдушні домогосподарки.

ФБР заарештувало зірку Відчайдушних домогосподарок

ФБР заарештувало актрису Фелісіті Хаффман, яка зіграла в серіалі Відчайдушні домогосподарки.

Крім Хаффман, в центрі скандалу опинилися ще 49 осіб.

Справа в тому, що в США проходить розслідування пов’язане з підкупом керівництва навчальних закладів. Престижні американські коледжі брали хабарі від батьків за гарантію вступу їх дітей.

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Фелісіті Хаффман пожертвувала одному з коледжів $15 тис. Актрису заарештували і призначили заставу у $250 тис.

Внески приймала організація Key Worldwide Foundation, яка нібито займалася підготовкою абітурієнтів.

Раніше Факти ICTV писали, що  Конора Макгрегора затримали у Флориді (США) за крадіжку телефону.

Фото: felicityhuffman

Джерело: AP

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