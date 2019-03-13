Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян порадувала шанувальників черговим спокусливим нарядом, цього разу напівпрозорою сукнею.
Кім Кардашян опублікувала фото, на якому вона нагадує грецьку напівоголену богиню. На знімку вона стоїть у напівпрозорій сукні.
Наряд від дизайнера Тьєрі Мюглера актриса обрала з вінтажної колекції 1999 року.
Зірка любить епатувати публіку своїми нарядами і зовнішнім виглядом, вся її стрічка в Instagram заповнена пікантними знімками.
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До речі, нещодавно Кардашян шокувала підписників знімками, вона показала червоні плями на обличчі від псоріазу.
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