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Кардашян показала принади у напівпрозорій сукні

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян порадувала шанувальників черговим спокусливим нарядом, цього разу напівпрозорою сукнею.

Кардашян показала принади у напівпрозорій сукні

Кім Кардашян опублікувала фото, на якому вона нагадує грецьку напівоголену богиню. На знімку вона стоїть у напівпрозорій сукні.

Наряд від дизайнера Тьєрі Мюглера актриса обрала з вінтажної колекції 1999 року.

Зірка любить епатувати публіку своїми нарядами і зовнішнім виглядом, вся її стрічка в Instagram заповнена пікантними знімками.

 

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I am forever grateful to @manfredthierrymugler @muglerofficial for letting me wear this Couture dress from “les Méduses” collection FW 1999-2000 #Couturissime #MuglerExhibition

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Читайте: Я сплю з чоловіком! Каменських зізналася, що давно закохана

До речі, нещодавно Кардашян шокувала підписників знімками, вона показала червоні плями на обличчі від псоріазу.

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