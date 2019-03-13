Співак Конан Озіріс представлятиме Португалію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.
Представником Португалії на Євробаченні 2019 став співак Тьяго Міранда (Конан Озіріс) з піснею Telemoveis.
Конан Озіріс отримав путівку на Євробачення 2019 після перемоги у нацвідборі Festival da Canção.
В рамках нацвідбору відбулося два півфінали і фінал, в яких взяли участь 16 виконавців.
Пісня Португалії на Євробачення 2019: Конан Озіріс – Telemoveis
Біографія
Народився Тьяго Міранда в Лісабоні 5 січня 1989 року.
У 2010 році здобув вищу освіту у сфері графічного дизайну. Музичної освіти у співака немає.
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Він почав займатися музикою у 2008 році, використовуючи програму FL Studio.
У тому ж році він приєднався до групи Powny Lamb, з якою і випустив перший сингл. Сценічне ім’я Конан Озіріс виконавець почав використовувати лише у 2013 році.
Свій перший альбом під назвою Música, Normal Конан Осіріс випустив у 2016 році, а через рік вийшов й другий альбом виконавця – Adoro Bolos.
Завдяки другому альбому його помітили і почали запрошувати на португальські шоу.
До слова, букмекери змінили прогноз на Євробачення 2019 після того, як всі країни визначилися з учасниками.
Відео: Festival da Canção