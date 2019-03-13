PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Португалію на Євробаченні 2019 представить Конан Озіріс

Співак Конан Озіріс представлятиме Португалію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Конан Озіріс

Представником Португалії на Євробаченні 2019 став співак Тьяго Міранда (Конан Озіріс) з піснею Telemoveis.

Конан Озіріс отримав путівку на Євробачення 2019 після перемоги у нацвідборі Festival da Canção.

В рамках нацвідбору відбулося два півфінали і фінал, в яких взяли участь 16 виконавців.

Пісня Португалії на Євробачення 2019: Конан Озіріс – Telemoveis

Біографія

Народився Тьяго Міранда в Лісабоні 5 січня 1989 року.

У 2010 році здобув вищу освіту у сфері графічного дизайну. Музичної освіти у співака немає.

Читайте: Євробачення 2019: всі учасники конкурсу та їхні пісні

Він почав займатися музикою у 2008 році, використовуючи програму FL Studio.

У тому ж році він приєднався до групи Powny Lamb, з якою і випустив перший сингл. Сценічне ім’я Конан Озіріс виконавець почав використовувати лише у 2013 році.

Свій перший альбом під назвою Música, Normal Конан Осіріс випустив у 2016 році, а через рік вийшов й другий альбом виконавця – Adoro Bolos.

Завдяки другому альбому його помітили і почали запрошувати на португальські шоу.

До слова, букмекери змінили прогноз на Євробачення 2019 після того, як всі країни визначилися з учасниками.

Відео: Festival da Canção

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка