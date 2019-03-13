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Угорщину на Євробаченні 2019 представить Йоці Папаї

Співак Йоці Папаї став представником Угорщини на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Угорщину на Євробаченні 2019 представить Йоці Папаї

Представником від Угорщини на Євробаченні 2019 став співак Йоці Папаї з піснею Az en Apam.

Співак переміг серед восьми фіналістів у телевізійній версії нацвідбору A Dal-2019.

Читайте: Де дивитися трансляцію Євробачення 2019

Пісня Угорщини на Євробачення 2019: Йоці Папаї – Az en Apam

Біографія Йоці Папаї

Йоці Папаї – відомий угорський співак, репер і гітарист. Його дебют відбувся в 2005 році. Однак, популярність до музиканта прийшла після виходу альбому в 2006 році. Тоді він співпрацював з репером Majka, випустивши з виконавцем два альбоми – Nelküled і Nekem az jar.

Кар’єра Йоці Папаї досягла піку успіху у 2017 році, коли він переміг у нацвідборі і здобув право представити Угорщину на пісенному конкурсі.

На Євробаченні 2017 у Києві співак з піснею Origo посів восьме місце у фіналі. Це є одним з найкращих результатів Угорщини.

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників Євробачення 2019.

Фото: Йоці Папаї

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