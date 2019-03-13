Співак Йоці Папаї став представником Угорщини на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником від Угорщини на Євробаченні 2019 став співак Йоці Папаї з піснею Az en Apam.

Співак переміг серед восьми фіналістів у телевізійній версії нацвідбору A Dal-2019.

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Пісня Угорщини на Євробачення 2019: Йоці Папаї – Az en Apam

Біографія Йоці Папаї

Йоці Папаї – відомий угорський співак, репер і гітарист. Його дебют відбувся в 2005 році. Однак, популярність до музиканта прийшла після виходу альбому в 2006 році. Тоді він співпрацював з репером Majka, випустивши з виконавцем два альбоми – Nelküled і Nekem az jar.

Кар’єра Йоці Папаї досягла піку успіху у 2017 році, коли він переміг у нацвідборі і здобув право представити Угорщину на пісенному конкурсі.

На Євробаченні 2017 у Києві співак з піснею Origo посів восьме місце у фіналі. Це є одним з найкращих результатів Угорщини.

Раніше Факти ICTV публікували всі пісні учасників Євробачення 2019.

Фото: Йоці Папаї