Віра Брежнєва заявила, що вона ніколи не була українською співачкою.

Віра Брежнєва в інтерв’ю російському ведучому В’ячеславу Манучарову розповіла, що Україна не сприймала її як українську співачку.

Таку відповідь вона дала на дорікання ведучого в тому, що в пошуковику Яндекс вона досі рахується українською виконавицею.

Брежнєва заявила, щоб мати статус української співачки, у артиста повинні бути пісні, написані цією мовою. У неї ж їх немає.

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Крім того, вона жодного разу не брала участь у пісенних конкурсах в Україні.

Я ніколи не була українською співачкою. Коли я прийшла в ВІА Гру, мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. З самого початку 16 років тому я почала гастролювати по всьому СНД і всьому світу, – зазначила співачка.

Віра Брежнєва додала, що Яндекс повинен виправити помилку на просто співачка або дописати співачка, родом з України.

Раніше Факти ICTV писали про те, як співачка зганьбилася з фонограмою.

Фото: Віра Брежнєва