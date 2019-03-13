Настя Каменських зізналася, що вже давно має коханого чоловіка.

Настя Каменських на каналі YouTube Зе Інтерв’юер заявила, що вже давно закохана в чоловіка, але розкривати його ім’я не стала.

– Я сплю з чоловіком, не з жінкою!

Також співачка знову ухилилася від відповіді про те, чи перебуває вона у романтичних стосунках із Потапом.

За її словами, з яким би чоловіком вона не з’явилася на публіці – він миттєво “записується” в статус коханого Насті Каменських.

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– Потап мені написав одну пісню, другу… Потап мене підтримував… Я вже народила 25 дітей, які у мене в погребі. Але я не вагітна, ніколи не народжувала в своєму житті, не робила абортів, і взагалі в цьому напрямі поки розродилася, – пожартувала зірка.

Момент починається на 56.45.

До слова, раніше Настя Каменських розповіла про свої сексуальні вподобання.

Фото: Настя Каменських