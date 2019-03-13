PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Я сплю з чоловіком! Каменських зізналася, що давно закохана

Настя Каменських зізналася, що вже давно має коханого чоловіка.

Я сплю з чоловіком! Каменських зізналася, що давно закохана

Настя Каменських на каналі YouTube Зе Інтерв’юер заявила, що вже давно закохана в чоловіка, але розкривати його ім’я не стала.

– Я сплю з чоловіком, не з жінкою!

Також співачка знову ухилилася від відповіді про те, чи перебуває вона у романтичних стосунках із Потапом.

За її словами, з яким би чоловіком вона не з’явилася на публіці – він миттєво “записується” в статус коханого Насті Каменських.

Читайте: Давай щось нове! Каменських розкритикували за голе фото в ліжку

– Потап мені написав одну пісню, другу… Потап мене підтримував… Я вже народила 25 дітей, які у мене в погребі. Але я не вагітна, ніколи не народжувала в своєму житті, не робила абортів, і взагалі в цьому напрямі поки розродилася, – пожартувала зірка.

Момент починається на 56.45. 

До слова, раніше Настя Каменських розповіла про свої сексуальні вподобання.

Фото: Настя Каменських

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Давай щось нове! Каменських розкритикували за голе фото в ліжку
Навіть БДСМ: Настя Каменських поділилася сексуальними вподобаннями
Каменських похвалилася сексуальною фігурою у боді-сітці
Потап, переможці Х-фактора і сідниці: Каменських представила новий кліп
Попа как у Ким: Каменських до Дня святого Валентина презентувала кліп
Це було дуже страшно! ZBSband про Х-фактор 9 та зіркові дуети
Каменських показала сексуальні форми у білому боді
Стосунки з Каменських і дует з Винником – інтерв’ю ZBSband
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка