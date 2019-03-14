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Друзі ніколи не продовжать зйомок – автор серіалу

Марта Кауффман автор серіалу Друзі розповіла, чому стрічка ніколи не матиме продовження.

Друзі ніколи не продовжать зйомок – автор серіалу

Популярний американський телесеріал Друзі завершився у 2004 році. З 1994 року автори встигли відзняти 236 серій, але стрічка залишається актуальною і зараз.

В інтерв’ю журналу The Rolling Stone авторка фільму пояснила, чому серіал ніколи не продовжать знімати.

– Шоу про той час, коли твої друзі – це твоя сім’я. Зараз не той час. Якщо ми зберемо шість акторів знову, то серце шоу зникне.

Людям подобається те, що вже завершилося, тому варто залишити все так, як є, а не робити серію розчарувань, – вважає Кауффман.

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Багато культових проектів 90-х все ж перезапускаються, але Кауффман  вважає, що це не історія Друзів.

Нагадаємо, популярний актор Меттью Перрі, який зіграв Чендлера Бінга у серіалі Друзі, переніс операцію в Лос-Анджелесі.

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