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Кого обере Добринін? Найсексуальніші учасниці шоу Холостяк 9 (ГОЛОСУВАННЯ)

На минулому тижні стартував 9 сезон шоу Холостяк. Микита Добринін обрав 17 фавориток. Факти пропонують оцінити та проголосувати за дівчину, яка найбільше підходить холостяку.

Кого обере Добринін? Найсексуальніші учасниці шоу Холостяк 9 (ГОЛОСУВАННЯ)

Перший випуск 9 сезону Холостяка вийшов 8 березня.

Головний героєм став ведучий телеканалу М1 і радіостанції Русское радио Україна, головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Микита Добринін.

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З майже 30 претенденток холостяк вручив троянди лише 17 дівчатам. Саме вони будуть протягом кількох місяців боротися за серце Добриніна.

До слова, раніше ми показували, як проходило знайомство холостяка з учасницями.

Факти ICTV зібрали всіх учасниць та пропонують проголосувати за тих, хто найбільше підходить Микиті Добриніну та заслуговує на місце у фіналі.

Нагадаємо, у минулому сезоні шоу Холостяк головним героєм був музикант Рожден Анусі. Тоді за підсумками шоу він обрав Іванку, але в червні стало відомо, що пара розлучилася.

Фото: holostyakstb

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