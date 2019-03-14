Студія Marvel зніме фільм про майстра бойових мистецтв Шанг-Чі.
Це перший фільм Marvel про героя-азіата. Режисером картини став Дестін Креттон.
До слова, студія шукала режисера азіатського або американо-азіатського походження.
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Шанг-Чі – герой коміксів, який є сином суперлиходія Фу Манчу. Шанг-Чі вирішує піти проти батька і запобігти його планам із захоплення світу.
Сценарій до фільму напише Дейв Каллахем, який раніше працював над сиквелом Чудо-жінки і франшизою Нестримні.
Раніше Факти ICTV писали, що за перші вихідні у прокаті супергеройський фільм Капітан Марвел зібрав $455 млн.
Источник: deadline
Фото: comicbook
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