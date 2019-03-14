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Marvel зніме фільм про майстра бойових мистецтв Шанг-Чі

Студія Marvel зніме фільм про майстра бойових мистецтв Шанг-Чі.

Marvel зніме фільм про майстра бойових мистецтв Шанг-Чі

Це перший фільм Marvel про героя-азіата. Режисером картини став Дестін Креттон.

До слова, студія шукала режисера азіатського або американо-азіатського походження.

Читайте: Рецензія на фільм Капітан Марвел: міжгалактична феміністка

Шанг-Чі – герой коміксів, який є сином суперлиходія Фу Манчу. Шанг-Чі вирішує піти проти батька і запобігти його планам із захоплення світу.

Сценарій до фільму напише Дейв Каллахем, який раніше працював над сиквелом Чудо-жінки і франшизою Нестримні.

Раніше Факти ICTV писали, що за перші вихідні у прокаті супергеройський фільм Капітан Марвел зібрав $455 млн.

Источник: deadline

Фото: comicbook

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