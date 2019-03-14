Студія Marvel зніме фільм про майстра бойових мистецтв Шанг-Чі.

Це перший фільм Marvel про героя-азіата. Режисером картини став Дестін Креттон.

До слова, студія шукала режисера азіатського або американо-азіатського походження.

Читайте: Рецензія на фільм Капітан Марвел: міжгалактична феміністка

Шанг-Чі – герой коміксів, який є сином суперлиходія Фу Манчу. Шанг-Чі вирішує піти проти батька і запобігти його планам із захоплення світу.

Сценарій до фільму напише Дейв Каллахем, який раніше працював над сиквелом Чудо-жінки і франшизою Нестримні.

Раніше Факти ICTV писали, що за перші вихідні у прокаті супергеройський фільм Капітан Марвел зібрав $455 млн.

Источник: deadline

Фото: comicbook