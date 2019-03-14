PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Месники: Фінал – офіційний трейлер

Студія Marvel представила офіційний трейлер фільму Месники: Фінал.

Месники: Фінал – офіційний трейлер

Marvel представила офіційний трейлер фільму Месники: Фінал на своєму офіційному каналі на YouTube.

Новий фільм продовжує події попереднього – Месники: Війни нескінченності.

Ентоні і Джо Руссо виступили режисерами фільму. Раніше вони працювали над трьома фільмами про супергероїв Marvel.

Читайте: Far Cry New Dawn – з’явився трейлер до виходу відеогри

У Месники: Фінал з’являться Тоні Старк (Роберт Дауні-молодший), Стів Роджерс (Кріс Еванс), Клінт Бартон (Джеремі Реннер) та інші.

Також в кінці трейлера з’являється Капітан Марвел (Брі Ларсон).

В Україні прем’єра фільму відбудеться 25 квітня.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі опублікували трейлер фінального, 8 сезону, Гри Престолів.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка