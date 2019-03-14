Студія Marvel представила офіційний трейлер фільму Месники: Фінал.

Marvel представила офіційний трейлер фільму Месники: Фінал на своєму офіційному каналі на YouTube.

Новий фільм продовжує події попереднього – Месники: Війни нескінченності.

Ентоні і Джо Руссо виступили режисерами фільму. Раніше вони працювали над трьома фільмами про супергероїв Marvel.

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У Месники: Фінал з’являться Тоні Старк (Роберт Дауні-молодший), Стів Роджерс (Кріс Еванс), Клінт Бартон (Джеремі Реннер) та інші.

Також в кінці трейлера з’являється Капітан Марвел (Брі Ларсон).

В Україні прем’єра фільму відбудеться 25 квітня.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі опублікували трейлер фінального, 8 сезону, Гри Престолів.