Студія Marvel представила офіційний трейлер фільму Месники: Фінал.
Marvel представила офіційний трейлер фільму Месники: Фінал на своєму офіційному каналі на YouTube.
Новий фільм продовжує події попереднього – Месники: Війни нескінченності.
Ентоні і Джо Руссо виступили режисерами фільму. Раніше вони працювали над трьома фільмами про супергероїв Marvel.
Читайте: Far Cry New Dawn – з’явився трейлер до виходу відеогри
У Месники: Фінал з’являться Тоні Старк (Роберт Дауні-молодший), Стів Роджерс (Кріс Еванс), Клінт Бартон (Джеремі Реннер) та інші.
Також в кінці трейлера з’являється Капітан Марвел (Брі Ларсон).
В Україні прем’єра фільму відбудеться 25 квітня.
Раніше Факти ICTV писали, що у мережі опублікували трейлер фінального, 8 сезону, Гри Престолів.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+