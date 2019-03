Співак Серхат представлятиме Сан-Марино на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником Сан-Марино на Євробаченні 2019 став співак Серхат з піснею Say Na Na Na.

Співакові таку можливість представляють не вперше, раніше він уже представляв країну у 2016 році. Тоді він не пройшов у фінал.

Представник Сан-Марино Серхат виконає свою пісню у першому півфіналі 14 травня.

Пісня Сан-Марино на Євробачення 2019: Серхат – Say Na Na Na

Біографія

Серхат народився у Стамбулі у 1964 році. Він турецький співак, продюсер і телеведучий. Серхат починає продюсерську кар’єру у 1994 році, саме тоді він відкриває свою власну компанію End Productions.

Того ж року він спробував себе у ролі ведучого. Через три роки він починає співати сам, випускає свою першу пісню Rüya-Ben Bir Daha. Після цього вийшло ще чотири його композиції: Тotal Disguise, Chocolate Flavour, I Was So Lonely-No No Never, Je M’Adore.

До речі, після того, як країни визначились з представниками на Євробачення 2019, букмекери змінили свою думку щодо переможця.