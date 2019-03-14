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Стало відомо ім’я першого хедлайнера Leopolis Jazz Fest 2019

Leopolis Jazz 2019, який буде проходити 29 червня, анонсував хедлайнера фестивалю.

Стало відомо ім’я першого хедлайнера Leopolis Jazz Fest 2019

Отже, на Leopolis Jazz 2019 виступить всесвітньо відомий піаніст і композитор, володар 22 премій Греммі – Чік Коріа з проектом My Spanish Heart Band. Концерт відбудеться 29 червня 2019 року.

Сама назва нас повертає до легендарного альбому 1976 року My Spanish Heart, вибухової суміші джазового фьюжн і традиційної латинської музики. Новий проект Чіка Коріа об’єднав твори з альбомів My Spanish Heart і Touchstone. Ця програма – данина любові до іспанської та латиноамериканської музики, яка завжди була важливою складовою творчості знаменитого музиканта.

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Чік Коріа вирішив подарувати нам рідкісну можливість наживо почути музику, яка вже стала історією, а також відчути майстерність чудових музикантів бенду, в тому числі й прекрасної танцівниці, адже музика і танець – це те, без чого неможливо уявити культуру фламенко.

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні  в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100  тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.

Раніше Факти ICTV писали, що Atlas Weekend 2019 продовжує продаж абонементів за 1800 гривень.

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