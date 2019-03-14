Leopolis Jazz 2019, який буде проходити 29 червня, анонсував хедлайнера фестивалю.

Отже, на Leopolis Jazz 2019 виступить всесвітньо відомий піаніст і композитор, володар 22 премій Греммі – Чік Коріа з проектом My Spanish Heart Band. Концерт відбудеться 29 червня 2019 року.

Сама назва нас повертає до легендарного альбому 1976 року My Spanish Heart, вибухової суміші джазового фьюжн і традиційної латинської музики. Новий проект Чіка Коріа об’єднав твори з альбомів My Spanish Heart і Touchstone. Ця програма – данина любові до іспанської та латиноамериканської музики, яка завжди була важливою складовою творчості знаменитого музиканта.

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Чік Коріа вирішив подарувати нам рідкісну можливість наживо почути музику, яка вже стала історією, а також відчути майстерність чудових музикантів бенду, в тому числі й прекрасної танцівниці, адже музика і танець – це те, без чого неможливо уявити культуру фламенко.

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.

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