Співачка Srbuk стала представником Вірменії на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Вірменію на Євробаченні 2019 представить відома співачка Srbuk (Србуї Саргсян) з піснею Walking Out.

Переможницю національного відбору оголосили ще 30 листопада 2018 року під час шоу на Громадському телебаченні Вірменії.

Srbuk виступить в Тель-Авіві у другому півфіналі у четвер, 16 травня.

Пісня Вірменії на Євробачення 2019: Srbuk – Walking Out

Біографія Srbuk

Співачка Србуї Саргсян народилася 3 квітня 1994 року в Єревані. Більш відома під сценічним ім’ям Srbuk.

Закінчила Єреванську державну консерваторію імені Комітаса.

Популярність прийшла до неї у 2010 році після участі у вірменській версії шоу Х-Фактор, де співачка посіла друге місце.

Знають її і українські глядачі – у 2018 році Srbuk брала участь ушоу Голос країни (четверте місце).

У 2012 році співачка створила свій музичний колектив Allusion.

Перший сингл – Yete Karogh Es – вийшов у 2016 році, через два роки другий – Half a Goddess.

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До речі, після того, як країни визначились з представниками на Євробачення 2019, букмекери змінили свою думку щодо переможця.

Фото: Srbukofficial