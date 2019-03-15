На фестивалі UPark замість The Prodigy виступить південно-африканський гурт Die Antwoord.
Організатори UPark повідомили, що хедлайнерами третього дня фестивалю стане гурт з ПАР Die Antwoord.
– Вже цього літа вони знову кинуть зухвалий виклик українській публіці. Да буде рейв!, – заявили організатори.
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Їхній минулий виступ розірвав Київ на шматки і дав чітко зрозуміти, що таке справжній лютий рейв. Всупереч побоюванням стосовно того, що перший концерт стане єдиним, повернення гурту в Україну виявилося неминучим. ⠀ Раді поділитися новим іменем у лайнапі UPark Festival: зустрічайте, зірки південноафриканського хіп-хопу й один із найбільш провокаційних гуртів сучасності @dieantwoord . ⠀ Уже цього літа вони знову кинуть зухвалий виклик українській публіці. Да буде рейв!
Die Antwoord – гурт з ПАР, який працює у стилі rap-rave. До його складу входять Ninja, Йо-Ланді Фіссер і DJ Hi-Tek. Крім впізнаваної музики, Die Antwoord відомі своїми скандальними перфомансами.
UPark Festival пройде з 16 по 18 липня на території Sky Family Park.
Нагадаємо, спочатку хедлайнерами в цей була оголошена група The Prodigy. Однак через самогубство соліста група відкинула всі концерти на найближчі півроку.
Фото: dieantwoord