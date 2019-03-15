На фестивалі UPark замість The Prodigy виступить південно-африканський гурт Die Antwoord.

Організатори UPark повідомили, що хедлайнерами третього дня фестивалю стане гурт з ПАР Die Antwoord.

– Вже цього літа вони знову кинуть зухвалий виклик українській публіці. Да буде рейв!, – заявили організатори.

Die Antwoord – гурт з ПАР, який працює у стилі rap-rave. До його складу входять Ninja, Йо-Ланді Фіссер і DJ Hi-Tek. Крім впізнаваної музики, Die Antwoord відомі своїми скандальними перфомансами.

UPark Festival пройде з 16 по 18 липня на території Sky Family Park.

Нагадаємо, спочатку хедлайнерами в цей була оголошена група The Prodigy. Однак через самогубство соліста група відкинула всі концерти на найближчі півроку.

Фото: dieantwoord