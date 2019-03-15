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Форрест Гамп по-індійськи: фільм отримає ремейк

Зйомки ремейку на фільм Форрест Гамп почнуться у жовтні 2019 року і головну роль виконає Аамір Кхан.

Форрест Гамп по-індійськи: фільм отримає ремейк

Оригінальна версія фільму Форрест Гамп вийшла у 1994 році. Там головного героя зіграв американський актор Том Хенкс. Кінокартина отримала шість Оскарів.

Режисером ремейка стане Адваїт Чандан, котрий колись працював з Ааміром Кханом в музичній драмі Таємна суперзірка. 

Знаменитий індійський актор Аамір Кхан зіграє головну роль у проекті, який вийде під назвою Lal Singh Chadha. Стрічка буде відзнята мовою хінді.

Усі зйомки пройдуть на студії Aamir Khan Films.

– Ми вже викупили права у студії Paramount, щоб мати змогу знімати ремейк. Я завжди любив Форреста Гампа, бо у ньому особливий сценарій з теплою історією для всієї сім’ї, ‒ сказав Кхан.

Читайте: Друзі ніколи не продовжать зйомок – автор серіалу

Нагадаємо, відомого голлівудського актора Тома Хенкса визнали найкращим актором усіх часів.

Джерело: The Hollywood Reporter

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