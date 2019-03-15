Українська співачка Мішель Андраде випустила lyric-відео на пісню Corazón.

Відео на пісню Corazón з’явилося на офіційному каналі співачки. Композиція увійде в новий альбом Мішель Андраде, реліз якого відбудеться влітку.

Співачка здивувала прихильників своєю появою у відеороботі у незвичному образі яскравої і ніжної білявки.

За словами виконавиці, таке перевтілення допомогло їй краще прожити історію пісні, яка присвячена світлим спогадам кохання.

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Історія, яку проживає Мішель Андраде, показана в стилі плівкої фотографії.

Режисерами роботи стали Максим Шелковніков (MOZGI Production) і Денис Маноха.

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