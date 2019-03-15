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Молдову на Євробаченні 2019 представить Anna Odobescu

Співачка Anna Odobescu стала представником Молдови на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Молдову на Євробаченні 2019 представить Anna Odobescu

Молдову на Євробаченні 2019 представить співачка Anna Odobescu (Анна Одобеску) з піснею Stay.

Анна Одобеску перемогла на відборі на Євробачення 2019 у Молдові з пісні Stay. Дівчина вже намагалася пробитися у відборі у 2018 році, але зайняла 5 місце.

Представниця Молдови виступить у другому півфіналі 16 травня у Тель-Авіві (Ізраїль).

Пісня Молдови на Євробаченні 2019: Anna Odobescu – Stay

Біографія Анни Одобеску

Анна Одобеску народилася 3 грудня 1991 року в місті Дубоссари.

Майбутня учасниця Євробачення закінчила факультет естрадного джазового вокалу Придністровського вищого музичного коледжу ім. А.Г. Рубінштейна в Тирасполі, а потім Академію музики, театру і образотворчих мистецтв за спеціальністю естрадний джазовий вокал у Кишиневі.

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Анна виступала джазовим оркестром ім. Віктора Зеленського, а також працювала викладачем по вокалу.

У 2016 році Одобеску отримала другу премію XXV Міжнародного музичного фестивалю Слов’янський базар у Вітебську.

У 2018 році Анна брала участь у відборі на Євробачення з піснею Agony, але зайняла лишн 5 місце.

Однак уже через рік Одобеску таки змогла пробитися на Євробачення.

Анна заміжня за співаком і композитором Олександром Вдовиченко.

До речі, після того, як країни визначились з представниками на Євробачення 2019, букмекери змінили свою думку щодо переможця.

Фото: odobesco_anna 

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