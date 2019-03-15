Співачка Anna Odobescu стала представником Молдови на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Молдову на Євробаченні 2019 представить співачка Anna Odobescu (Анна Одобеску) з піснею Stay.

Анна Одобеску перемогла на відборі на Євробачення 2019 у Молдові з пісні Stay. Дівчина вже намагалася пробитися у відборі у 2018 році, але зайняла 5 місце.

Представниця Молдови виступить у другому півфіналі 16 травня у Тель-Авіві (Ізраїль).

Пісня Молдови на Євробаченні 2019: Anna Odobescu – Stay

Біографія Анни Одобеску

Анна Одобеску народилася 3 грудня 1991 року в місті Дубоссари.

Майбутня учасниця Євробачення закінчила факультет естрадного джазового вокалу Придністровського вищого музичного коледжу ім. А.Г. Рубінштейна в Тирасполі, а потім Академію музики, театру і образотворчих мистецтв за спеціальністю естрадний джазовий вокал у Кишиневі.

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Анна виступала джазовим оркестром ім. Віктора Зеленського, а також працювала викладачем по вокалу.

У 2016 році Одобеску отримала другу премію XXV Міжнародного музичного фестивалю Слов’янський базар у Вітебську.

У 2018 році Анна брала участь у відборі на Євробачення з піснею Agony, але зайняла лишн 5 місце.

Однак уже через рік Одобеску таки змогла пробитися на Євробачення.

Анна заміжня за співаком і композитором Олександром Вдовиченко.

До речі, після того, як країни визначились з представниками на Євробачення 2019, букмекери змінили свою думку щодо переможця.

Фото: odobesco_anna