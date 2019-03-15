Друга дружина Майкла Джексона Деббі Роу зізналася, що у неї ніколи не було інтимної близькості з чоловіком.

Майк Джексон одружився на помічниці медсестри Деббі Роу У 1996 році У Сіднеї. Однак уже в 1999 році пара розійшлася. За цей час у пари народилися двоє дітей.

Деббі Роу зізналася, що у неї ніколи не було сексу з Майклом Джексоном, а діти народилися внаслідок штучного запліднення.

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– Вони запліднили мене точно так само, я роблю це зі своїми кіньми, – розповіла Деббі.

Після розлучення Майкл Джексон змусив Деббі відмовитися від опіки над дітьми.

Раніше Факти ICTV писали, що 40-річний Джеймс Сейфчак і 36-річний Уейд Робсон дали інтерв’ю, в якому звинуватили поп-співака Майкла Джексона у спробі згвалтування і розбещенні.