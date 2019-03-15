Румунсько-канадська співачка Естер Піоні представлятиме Румунію на пісенному конкурсі Євробачення 2019.

Представником Румунії на Євробаченні 2019 стала румунсько-канадська співачка Олександра Крецу (Естер Піоні) з піснею On a Sunday.

Румунський нацвідбір Selecţia Naţională 2019 був організований TVR, щоб цього разу у представника країни було більше шансів потрапити до фіналу пісенного конкурсу.

Всього протягом нацвідбору відбулося два півфінали і фінал, в яких пісню для Євробачення 2019 обирали з 23 робіт.

Пісня Румунії на Євробачення 2019: Естер Піоні – On a Sunday

Біографія

Естер Піоні народилася в Бухаресті (Румунія) у 1994 році, проте разом з родиною в 2001 році вона переїхала до Канади.

Інтерес до музики вона почала проявляти з ранніх років і через певний час Піоні повернулася до Румунії, щоб отримати музичну освіту.

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Співачка продовжила вивчати джаз у 2013 році і разом з цим почала писати музику для румунських виконавців.

У 2014 році вона записала дебютний сингл під назвою Cuminte de Crăciun, а через рік почала викладати кавери на пісні у відеохостингу Youtube, завдяки чому її помітив лейбл.

Співробітництво з лейблом призвело до того, що в 2016 році Естер Піоні вирушила у свій перший тур.

До слова, букмекери зробили новий прогноз по переможцю Євробачення 2019 після того, як стали відомі всі учасники.

Фото: Eurovision Song Contest (Скріншот)

Відео: Eurovision Song Contest