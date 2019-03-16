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Холостяк 9. Хто покинув проект після другої церемонії троянд

На другому тижні дев’ятого сезону проекту Холостяк Микита Добринін відправився на перші побачення з дівчатами.

Холостяк 9

На другому тижні шоу Холостяк 9 Микита Добринін провів перші побачення з дівчатами і другу церемонію троянд, після якої проект покинули Валерія і Єлизавета

На перше групове побачення Холостяк запросив Юлю і Настю, під час якого вони прокотилися на яхті. Микита планував занурення з аквалангом, однак Юлія не змогла побороти себе й опуститися під воду.

Однак після групового побачення бажану троянду від холостяка все ж отримала Юля.

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Ще одне побачення Микита вирішив провести з Кароліною, в якої на той день випав день народження. Холостяк не забув про свято і привітав іменинницю букетом квітів, після чого вони вирушили в SPA-центр.

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Холостяк 9. Хто покинув проект після другої церемонії троянд / 2 фотографии

Після церемонії троянд проект покинули одразу дві дівчини – Валерія і Єлизавета.

Холостяк вважає, що Єлизавета у своєму віці дуже прив’язана до дому.

Нагадаємо, минулого тижня на проекті Холостяк 9 після знайомства з дівчатами Микита Добринін обрав учасниць, які боротимуться за його серце.

Фото: СТБ

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