У 82-річного російського актора Михайла Кокшенова стався серцевий напад.

Російському актору Михайлу Кокшенову надали екстрену допомогу лікарі швидкої. Повне лікування повинні призначити пізніше.

Точних даних про стан 82-річного актора поки немає. Як повідомляють російські ЗМІ, погіршення самопочуття у Михайла Кокшенова почалося після того, як у нього впав тиск.

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Михайло Кокшенов знімався у багатьох російських фільмах і серіалах. Серед найвідоміших його робіт зйомки у фільмах Найчарівніша і найпривабливіша, Секрет Фараона, Ювілей прокурора, Курортний роман та серіалі Вороніни.

Раніше Факти ICTV писали про те, що штучний інтелект навчили діагностувати серцевий напад.

Джерело: Mash

Фото: Кино-театр.ру